Порошенко: рішення Європарламенту є свідченням прогресу України на шляху реформ

Президент України Петро Порошенко подякував депутатам депутатам Єропейського парламенту за підтримку нової програми макрофінансової допомоги для України в обсязі одного мільярда євро і назвав його свідченням реального прогресу України на шляху реформ. Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Дякую усім друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України! Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ», – написав Петро Порошенко.
Президент додав, що очікує схвалення ближчим часом остаточного рішення з боку Ради ЄС.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також у Facebook подякував у європейським колегам за підтримку України.
«Продовжуємо і поглиблюємо стратегічну співпрацю з ЄС!» – написав прем’єр.
Сьогодні Європейський парламент підтримав ініціативу надання наступної макрофінансової допомоги для України, яка передбачає виділення одного мільярда євро.
Остаточне рішення про надання допомоги має ще затвердити Рада ЄС.
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