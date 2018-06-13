Порошенко: рішення Європарламенту є свідченням прогресу України на шляху реформ

Президент України Петро Порошенко подякував депутатам депутатам Єропейського парламенту за підтримку нової програми макрофінансової допомоги для України в обсязі одного мільярда євро і назвав його свідченням реального прогресу України на шляху реформ. Про це президент повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Дякую усім друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці України! Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ», – написав Петро Порошенко.

Президент додав, що очікує схвалення ближчим часом остаточного рішення з боку Ради ЄС.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також у Facebook подякував у європейським колегам за підтримку України.

«Продовжуємо і поглиблюємо стратегічну співпрацю з ЄС!» – написав прем’єр.

Сьогодні Європейський парламент підтримав ініціативу надання наступної макрофінансової допомоги для України, яка передбачає виділення одного мільярда євро.

Остаточне рішення про надання допомоги має ще затвердити Рада ЄС.