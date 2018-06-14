У Києві оголошено переможців грантів канадського Фонду «Захисники України»

14 червня у Києві Конгрес українців Канади, Канадсько-Українська фундація та благодійний фонд «Захисники України» назвали проекти та організації, які отримують гранти від канадських українців. Суму розміром 100 тисяч доларів США поділять між собою нарівно чотири українські неурядові організації: Українська соціальна академія, Союз ветеранів АТО Донбасу, Центр підтримки учасників АТО «Бандерівський схрон» та «Побратими України»-«Допомога Україні». Вони представили проекти з соціальної і психологічної підтримки ветеранів АТО та їхніх родин.

Благодійний фонд «Захисники України» створений у вересні 2017 року за підтримки благодійників та учасників гала-вечірки на честь збірної України, яка вперше взяла участь в «Іграх нескорених» у Канаді. Фонд отримав понад 80 конкурсних заявок на грант; незалежна комісія (журі) зосередила увагу на тих проектах, які спрямовані на підтримку поранених військовослужбовців та ветеранів України, повідомив на церемонії оголошення переможців президент Конгресу українців Канади Павло Грод.



Вітаючи переможців, віце-прем’єр-міністр України з питань європейської інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе наголосила, що проект фонду «Захисники України» має велике значення для українських ветеранів АТО, оскільки дозволяє їм повернутись у мирне життя і розвиватись. Таке ж завдання має проект Invictus Games («Ігри нескорених»), який також має на меті підтримати ветеранів бойових дій на сході, дати їм змогу повірити у власні сили тощо.

«Ми розглядаємо цей проект – «Ігри нескорених» – як один з шляхів повернення віри у себе, блиску в очах для наших захисників», – зазначила Кілмпуш-Цинцадзе.

Invictus Games, або ж «Ігри нескорених» – це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані британським принцом Гаррі у 2014 році.

Минулого року збірна України здобула 14 медалей: 8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові. Найбільшу кількість нагород здобув представник України у плаванні Павло Будаєвський – 4 «золота» (50 та 10 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині та 50 метрів брасом).