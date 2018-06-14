Одна дитина в комі – Супрун про постраждалих від вибуху у Києві

Одна дитина із постраждалих внаслідок сьогоднішнього вибуху у Києві, у комі, стан решти трьох стабільний, повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здлоров’я Уляна Супруну Twitter.

«Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу», – написала вона.

Сьогодні, 14 червня, у Святошинському районі Києва стався вибух в припаркованому автомобілі, в результаті якого четверо дітей отримали поранення та були госпіталізовані.

Як повідомили в поліції, діти гралися у дворі, знайшли в салоні покинутого автомобіля невідомий предмет, схожий на коробку, коли спробували її відкрити, стався вибух.

Поліція з’ясовує обставини і причини вибуху.