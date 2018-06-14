24 звільнених із полону отримали по 100 тисяч гривень допомоги – МінТОТ

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МТОТ) повідомляє, що одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень станом на 14 червня отримали 24 звільнених із полону «ЛДНР» українців.

«Станом на 14 червня 2018 року на отримання такої допомоги подали заяви 71 особа із 74 очікуваних. МТОТ перераховано кошти на рахунки органів соціального захисту в 14 областей на загальну суму 4,8 мільйони гривень для виплати 48 особам, з яких 24 – вже отримали виплати на особисті рахунки», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві заявляють, що найближчим часом допомогу отримають всі, хто подав відповідні заяви. Допомогу отримують звільнені з полону бойовиків 27 грудня 2017-го і 24 січня 2018 року.

Кабінет міністрів України наприкінці січня ухвалив рішення виплатити по 100 тисяч гривень допомоги кожному з громадян, які визволені з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Згідно з рішенням уряду, допомогу виплатять тим звільненим з полону громадянам, яких Служба безпеки внесе до відповідного списку. Для одержання коштів людина або довірена особа має протягом шести місяців звернутися до органів соціального захисту населення.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

24 січня з полону бойовиків звільнили ще одного громадянина – українського військовослужбовця Романа Савкова. Його обміняли на жінку, яку помилував президент України Петро Порошенко.