Аеропорт «Київ» працює в штатному режимі після інциденту

Зранку 15 червня аеропорт «Київ» працює в штатному режимі, подолавши наслідки інциденту, що стався увечері 14 червня.

Як свідчить онлайн-табло на сайті аеропорту, за останні дві години вилетіли рейси до Фіумічіно, Керкіри, Мінська, Таллінна, Варшави та Ганновера. Триває посадка на рейс до Дортмунда з вильотом о 7:10, реєстрація пасажирів відбувається на літаки до Тбілісі та Бейрута.

Аеропорт «Київ» не працював до 23:35 14 червня через інцидент із літаком, який при приземленні викотився за межі злітно-посадкової смуги.

«14 червня о 20:40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу», – повідомили в аеропорту.

За повідомленням, ніхто зі 169 пасажирів, які були на борту, не постраждав.