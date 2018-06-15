Білорусь припинила виконання двох смертних вироків – правозахисники

Верховний суд Білорусі припинив виконання двох смертних вироків, повідомляє мінський правозахисний центр «Вясна». Про це правозахисникам повідомили родичі Ігоря Гершанкова та Семена Бережного. Суд припинив виконання вироків щодо двох чоловіків на час розгляду їхніх звернень.

Адвокат центру «Вясна» Павло Сапелка заявив, що звернення передбачають можливість заміни вироку. Зазвичай процедура розгляду триває щонайменше один місяць.

Раніше в січні міжнародна правозахисна організація Amnesty International висловила стурбованість щодо долі Гершанкова та Бережного, заявивши, що їхні страти неминучі після ухвалення в грудні 2017 року вироків Верховного суду.

У липні 2017 року ці чоловіки були визнані винними у вбивстві та викраденні. Слідство встановило, що вони є частиною банди, яка вбивала літніх господарів, щоб заволодіти їхніми квартирами чи будинками.

Білорусь залишається єдиною країною в Європі та Центральній Азії, де зберігається така форма покарання, як смертна кара. Європейський союз та правозахисні групи впродовж років наполягають, щоб Білорусь приєдналася до глобального мораторію на смертну кару. За даними правозахисних організацій, у Білорусі за час незалежності засуджено до смертної кари понад 400 людей.