У Дніпрі поліція відкрила провадження через пошкодження автівки керівника дніпровського Майдану

Поліція в Дніпрі відкрила кримінальне провадження через пошкодження авта координатора дніпровського Майдану, голови громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро» Віктора Романенка, повідомили Радіо Свобода в обласній поліції 15 червня.

Правоохоронці інформують, що провадження відкрили за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Справу розслідує Центральний райвідділ поліції Дніпра.

Водночас керівник громадської організації Віктор Романенко заявив, що цей інцидент є «перешкоджанням громадській діяльності».

«На запитання слідчого щодо підозр перше, що мені спадає на думку, – це наша робота, наші проекти, громадські розслідування. Зокрема, щодо ситуації, пов’язаної з руйнуванням доріг в області через перезавантаженість фур. Є структура, яка має це перевіряти, і вже рік ми намагаємось з нею співпрацювати, але результату – зеро. Ми зробили громадську комісію силами декількох громадських організацій і приступили до перевірки діяльності. Окрім того, є вірогідність, що це попередження з боку проросійських структур», – сказав на прес-конференції Віктор Романенко.

У Дніпрі в ніч з 12 на 13 червня невідомі пошкодили авто координатора дніпровського Майдану, голови громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро» Віктора Романенка. Його авто, припарковане біля будинку, адреса якого також є юридичною адресою громадської організації, була обписана білою фарбою написами «ДНР». На місці події працювали вибухотехніки, які, однак, жодних вибухонебезпечних пристроїв та речовин не виявили.