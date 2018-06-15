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15 Червень 2018, Київ 19:29
Новини | Міжнародні

Сербського журналіста, який зник напередодні, знайшли живим – президент Сербії

Журналіст Стефан Цветкович

Журналіст Стефан Цветкович, про зникнення якого повідомлялося 14 червня, живий і здоровий, заявив на надзвичайній прес-конференції президент Сербії Александар Вучич.

За його словами, журналіста знайшли в місті Бела Црква, в якому в четвер виявили його авто з увімкненим двигуном. Президент додав, що Цветковича наразі допитують.

Президент, міністр внутрішніх справ та керівник служби безпеки Сербії не повідомили жодних подробиць щодо загадкового зникнення та знайдення журналіста.

У пошуках журналіста брали участь кількасот поліцейських, повідомили на прес-конференції. Вучич сказав, що журналіст Цветкович «розповів дуже дивні речі», та що усі його заяви перевіряють.

В ході конференції для преси, яку транслювали по Першому каналу державного телебачення, не показали жодних фото- або відеоматеріалів на підтвердження того, що журналіст живий і здоровий.

14 червня стало відомо, що у Сербії неподалік Белграда безвісти зник незалежний журналіст Стефан Цветкович.

За а даними місцевих правоохоронців, поліція виявила машину журналіста з увімкненим двигуном та його годинник.

Цветкович кілька разів заявляв, що йому погрожують невідомі. Він переважно писав про причетність політичних діячів до корупційних скандалів.

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