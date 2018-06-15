Доба на Донбасі: без втрат, 15 обстрілів – штаб

На Донбасі упродовж доби 15 червня загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає, втрати бойовиків уточнюються, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики 15 разів порушували режим припинення вогню, з яких сім разів – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«На Донеччині противник продовжує здійснювати провокаційні обстріли наших позицій із житлових кварталів, прикриваючись мирним населенням», – наголошують українські військові.

Зі 120-міліметрових мінометів тричі стріляли по позиціях українських військ поблизу Водяного, стільки ж – біля Богданівки, зазначають у штабі. З важкої артилерії і мінометів бойовики вели вогонь на Маріупольському напрямку поблизу Лебединського, Талаківки.

Об’єднані сили наголошують, що підрозділи Збройних сил не відкривають та не ведуть обстріли житлових кварталів з мирними мешканцями.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» інформацію про бойові дії за 15 червня не оприлюднювали.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.