У Києві у трьох райсудах та автомобілі вибухівки не виявили – поліція

Анонімну інформацію про мінування трьох райсудів і автомобіля у Києві перевірили, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Києві.

За інформацією правоохоронців, 15 червня на спецлінію 102 зателефонував невідомий з інформацією про те, що в автомобілі, припаркованому на вулиці Воздвиженській, міститься вибухівка. За кілька хвилин надійшли ще три анонімні повідомлення про мінування трьох райсудів, повідомили в поліції.

За їхніми даними, фахівці ретельно обстежили автомобіль і три суди, а також прилеглу до них територію. Як розповів керівник вибухотехнічного управління київської поліції Олександр Денисюк, жодних вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було.

Під час перевірок судів із будівель евакуювали співробітників і відвідувачів.

Відомості про події зареєстровані у Журналах єдиного обліку територіальних управлінь поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності») Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення зловмисників та притягнення їх до відповідальності. За вчинене їм загрожує до шести років позбавлення волі, зазначили у поліції Києва.

14 червня у Святошинському районі Києва стався вибух в припаркованому автомобілі, в результаті якого четверо дітей отримали поранення, одна дитина залишається у важкому стані.