Суд продовжив на два місяці арешт Єфремова – ГПУ

Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.

Як повідомляє Генеральна прокуратура України у Facebook, арешт Єфремова продовжили до 13 серпня.

«Судовий розгляд триває. Наступне засідання, під час якого заплановано допит свідка обвинувачення, відбудеться 25 червня 2018 року», – йдеться в повідомленні.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова з Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА; пособництво в захопленні Управління СБУ в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державну зраду.