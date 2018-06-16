КПВВ «Майорське» призупиняє роботу через дії бойовиків в районі Горлівки – військові

Контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) «Майорське» не буде працювати упродовж щонайменше двох днів через зупинку його роботи зі сторони Горлівки підтримуваними Росією бойовиками, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі пояснили, що через це роботу КПВВ «Майорське» припиняє і українська сторона.

«Орієнтовний час відновлення роботи КПВВ «Майорське» – 18 червня», – зазначили у штабі.

Водночас ресурси угруповання «ДНР» повідомляють, що рух транспорту і пішоходів на вказаному контрольно-пропускному пункті перекривають на 16-17 червня через «проведення робіт з реконструкції КПП». За даними сайтів бойовиків, пропуск здійснюватиметься через інші переходи.

Наразі між контрольованими українською владою територіями і тими, що захопили бойовики на Донеччині, діє чотири пропускні пункти. Перетин лінії розмежування сторін дозволено пішоходам і транспортним засобам через КПВВ «Майорське» (у бойовиків – «Горлівка»), «Новотроїцьке», «Мар’їнка» та «Гнутове».

З 1 червня КПВВ на Донбасі почали працювати у «літньому режимі».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.