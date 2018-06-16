У Міноборони уточнили: напередодні 1 військовий поранений на Донбасі, нова доба почалася без втрат

У Міністерстві оборони України повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби зазнав поранень один український військовослужбовець. Як повідомив речник Відомства Максим Праута, поранений біля Авдіївки військовий наразі перебуває у мобільному госпіталі, його стан задовільний. Раніше у штабі Операції об’єднаних сил заявляли, що за добу 15 червня ніхто серед українських військових не постраждав.

Крім того, за даними Міноборони, з півночі 16 травня і до ранку бойовики встигли здійснити 11 прицільних обстрілів позицій ЗСУ.

«З боку підрозділів ЗСУ вогонь у відповідь відкривався 5 разів. Втрат серед наших військових немає», – повідомив речник відомства.

Ресурси бойовиків про бойові дії сьогодні на захоплених ними територіях Донбасу не повідомляють.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.