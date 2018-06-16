АП: Порошенко і Макрон обговорили Донбас, миротворчу місію ООН, політв’язнів і антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, в ході якої обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій його окупованій території, повідомляє в суботу прес-служба Адміністрації президента.

«Співрозмовники привітали відновлення зустрічей у «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ та домовились про подальші контакти у цьому форматі для забезпечення виконання Мінських домовленостей. Президент України закликав посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення всіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха», – зазначили в канцелярії українського президента.

Згідно з повідомленням, президент Франції «особливо відзначив» ухвалення закону «Про Вищий антикорупційний суд», а також обговорили підготовку до самітів Україна – ЄС та Україна – НАТО, які відбудуться у липні в Брюсселі.

11 червня у Берліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки» (України, Франції, Німеччини та Росії), на якій обговорювали можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі й питання обміну ув’язненими.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.