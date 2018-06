У Берліні Клімкін говорив про заручників півтори години – Геращенко

На зустрічі міністрів «нормандської четвірки» у Берліні питанню українців, утримуваних у Росії та на непідконтрольних Києву територіях України, уперше було присвячено півтори години. Про це з посиланням на учасника переговорів, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна повідомила 12 червня перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Говорили й про кількість затриманих, й про конкретні прізвища і долі людей. Наші партнери з Франції і Німеччини також відзначають принциповість й пріоритетність вирішення цього гуманітарного питання, яке не повинно бути політизованим (добре, що під час своїх візитів до України міністри зустрічалися з родинами заручників)», – вказала Геращенко.

Вона також повідомила, що обговорювалися допуск українського омбудсмена до затриманих, пошук зниклих безвісти і допуск до тюрем представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Докладніше про це: Результати зустрічі «нормандської четвірки»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив за підсумками зустрічі «нормандської четвірки» в Берліні, що обговорив з українським колегою Павлом Клімкіним питання обміну ув'язненими і миротворчу місію ООН на Донбасі.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 людини.