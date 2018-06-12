Лавров заявив, що обговорив з Клімкіним обмін ув'язненими

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на полях зустрічі «нормандської четвірки» в Берліні обговорив з українським колегою Павлом Клімкіним питання обміну ув'язненими і миротворчу місію ООН на Донбасі. Про це Лавров повідомив журналістам.

«Під час прийому перед вечерею ми з ними обговорили питання, які згадувалися під час телефонної розмови президентів [Росії та України Володимира] Путіна та [Петра] Порошенка. Обговорили зокрема питання обміну утримуваними особами і необхідність підкріпити авторитетом ООН місію ОБСЄ на Донбасі», – заявив Лавров.

9 червня відбулася телефонна розмова між президентом України Петром Порошенком та його російським колегою Володимиром Путіним. За повідомленням прес-служби Адміністрації президента України, вони, зокрема, домовилися, що найближчим часом уповноважені з прав людини України і Росії обміняються візитами до ув’язнених громадян.

Після цього Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що спочатку відвідає українських в’язнів у Росії, а потім в анексованому нею Криму. Вона зазначила, що згідно з домовленостями між президентомами України та Росії, наразі готується список політв’язнів, яких планують відвідати омбудсмени обох країн.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що збирається відвідати в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, довірену особи Володимира Путіна під час виборів президента 2018 року Олену Одновол, яких підозрюють у держзраді, а також військових Олександра Баранова та Максима Одинцова, яких у лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.

10 червня Путін заявив, що вважає «передчасним» говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 людини.