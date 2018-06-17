Двоє військових поранені на Донбасі 16 червня – штаб

На Донбасі упродовж доби 16 червня поранені двоє українських військовослужбовців, з початку доби 17 червня втрат немає, повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Також, за даними розвідки, минулої доби знищено одного бойовика гібридних сил.

Як повідомляють українські військові, підтримувані Росією бойовики 27 разів минулої доби порушували режим припинення вогню, з них п’ять разів застосовували важке озброєння.

«На Луганщині відмічається часткове загострення обстановки в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, а також поблизу Троїцького, що на дебальцевському напрямку. На горлівському та донецькому напрямках тривали короткочасні вогневі контакти з противником, із використанням стрілецької зброї, в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївка та Мар’їнка», – повідомили у штабі ООС.

Також інформують про складну ситуацію на маріупольському напрямку, де не припиняються бої в районах населених пунктів Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине.

«Під прикриттям вогню з мінометів та гранатометів противник намагався оволодіти нашими передовими позиціями. Адекватна відповідь підрозділів Об'єднаних сил не допустила просування ворога», – наголосили у штабі української воєнної операції на Донбасі.

У підтримуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР» не робили заяв щодо становища на фронті протягом 16 червня. Інформація від угруповання «ЛНР» наразі недоступна.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.