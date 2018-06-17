Афганістан: 10 людей загинули через вибух смертника

У результаті вибуху поблизу офісу губернатора східної афганської провінції Нангархар у неділю загинуло 10 людей.

Речник губернатора провінції розповів Радіо Свобода, що напад 17 червня стався у столиці провінції місті Джелалабаді.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цей вибух.

Кількість жертв подібного нападу у Нангархарі 16 червня зросла до 36-ти людей, ще 65 людей поранені, деякі з них у критичному стані, повідомив представник департаменту охорони здоров'я.

Обидва напади терористів-самогубців були вчинені під час зібрання представників урядових збройних сил і бойовиків ісламістського руху «Талібан» для відзначення свята Ід-аль-Фітр, закінчення священного місяця Рамадана, з нагоди чого обидві ворогуючі сторони оголосили перемир’я.

Відповідальність за вибух у провінції Нанґаргар взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава», повідомило інформагентство Amaq.

Смертник підірвав себе приблизно в той час, коли президент Ашраф Гані оголосив про продовження припинення вогню з талібами та закликав бойовиків продовжувати дотримуватися перемир’я.

Проте представник бойового угруповання заявив, що «не має наміру продовжувати» перемир’я. «Припинення вогню закінчиться сьогодні ввечері, і розпочнуться наші операції», – сказав Мухаджид Забіхуллах.

Офіційно перемир'я закінчується опівночі 17 червня.