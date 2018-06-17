У ДТП під Харковом загинула велосипедистка, двоє підлітків госпіталізовані – поліція

Поблизу Харкова внаслідок наїзду легковика на групу велосипедистів загинула жінка, ще двоє підлітків госпіталізовані, повідомили в управлінні поліції Харкова.

«Унаслідок аварії загинула жінка, особу якої встановлюють. Також унаслідок ДТП постраждали дві людини – 16-річні хлопці доставлені в Харківську клінічну лікарню швидкої та невідкладної допомоги з синцями й ранами. Ще один постраждалий підліток-велосипедист від госпіталізації відмовився», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, аварія сталася 17 червня об 11:10 у селищі міського типу Безлюдівка. За кермом автівки ВАЗ, що скоїла наїзд, був 42-річний чоловік, додали у поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.