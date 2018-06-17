США: 20 людей поранено внаслідок стрілянини

20 людей отримали поранення в результаті стрілянини, що сталася в американському місті Трентоні (штат Нью-Джерсі) на фестивалі Art All Night, повідомляє агентство AP.

16 постраждалих отримали вогнепальні поранення, четверо поранених – у критичному стані, у тому числі 13-річний хлопчик, зазначають з посиланням на місцеву прокуратуру.

Правоохоронці повідомляють, що вогонь відкрили двоє підозрюваних близько 3-ї години ночі в неділю. Одного з нападників, 33-річного чоловіка, за даними поліції, застрелили. Про другого нападника інформації немає.

На момент початку стрілянини на культурно-музичному фестивалі Art All Night було близько тисячі людей, усі вони в паніці розбіглися.

Поліція з’ясовує обставини і причини події, а також мотиви зловмисників.

1 жовтня 2017 року сталася стрілянина в Лас-Вегасі, штат Невада, під час концерту музики кантрі, загинули понад 50 людей, близько півтисячі були поранені.