Українські гідроархеологи знайшли в Дніпрі середньовічний корабель

Учасники гідроархеологічної експедиції Хортицького заповідника, яка завершилася 17 червня, знайшли в гирлі Дніпра ще один середньовічний корабель, який лежить на дні річки неподалік від уже відомої раніше знахідки.

«Це був вузький човен до 4 метрів завширшки при довжині до 20 метрів. Дубова, плоскодонна, з гострим вузьким носом, що закінчується витонченим косим штевнем. Ніс і корма збереглися краще», – повідомив керівник експедиції Дмитро Кобалія.

«Обшивка кріпилася встик кованими цвяхами, для чого в дошках вирізалися спеціальні трикутні пази. Цілком імовірно, що судно побудували не в ХVII, а навіть у XVI столітті. Такі скоби є хорошим датуючим матеріалом і поширені на середньовічних пам’ятках Польщі, Литви та Німеччини», – вказав фахівець.

Учені припускають, що «наявність двох кораблів в одному місці може бути слідами одного історичної події, наприклад битви запорожців з турками».

Гідроархеологи із Запоріжжя, Херсона та Одеси 7 червня в гирлі Дніпра розпочали дослідження османської галери другої половини ХVII століття, яка лежить на дні однієї з проток.

Судно було знайдене в 90-х роках херсонськими дайверами. Вони підняли на поверхню унікальні артефакти – гармату, особисті речі, кераміку. Судно має 38 метрів завдовжки і від п’яти до шести метрів завширшки.

Очікувалося, що роботи в межах гідроархеологічної експедиції «Османська галера: в пошуках турецьких флотилій XVII століття» триватимуть два тижні.