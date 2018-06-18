Протести в Македонії: поліція застосувала сльозогінний газ

Сотні демонстрантів вийшли на вулиці столиці Македонії, Скоп’є, після підписання угоди про зміну назви колишньої югославської республіки.

Протести виникли 17 червня, коли міністри закордонних справ Македонії та Греції підписали угоду.

Пізно вночі 17 червня правоохоронці застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ біля будівлі Національної асамблеї Македонії в Скоп'є після того, як протестувальники знесли захисні паркани і атакували силовиків.

Телеканал «А1» повідомив, що деякі учасники акції кидали каміння і пляшки в поліцію, яка намагалася забезпечити охорону будівлі парламенту.

Натовп скандував «Македонія: ми не відмовимося від імені», люди співали патріотичні пісні.

Угоду підписали 17 червня представники двох країн на озері Преспа біля кордону, що розділяє балканських сусідів. Згідно з угодою, спрямованою на припинення 27-річного спору між Скоп’є та Афінами, Македонія буде називатися Республіка Північна Македонія.

Договір ще має бути схвалений парламентом Македонії і підтверджений на македонському референдумі у вересні, після чого грецькі законодавці повинні його ратифікувати.

Представники уряду Македонії заявили, що з укладеною угодою вони сподіваються забезпечити початок переговорів про вступ до ЄС на саміті ЄС наприкінці червня та запрошення приєднатися до НАТО до середини липня.

Суперечка між Скоп’є та Афінами бере початок з 1991 року, коли Македонія мирно відійшла від Югославії, оголосивши свою незалежність під назвою Республіка Македонія.

Греція висловила заперечення проти назви Македонія, побоюючись територіальних претензій до її одноіменного регіону.

Через заперечення Греції, Македонія була прийнята до ООН з попередньою назвою – колишня Югославська Республіка Македонія.

Греція, член ЄС та НАТО, посилається на суперечку, щоб застосувати вето на пропозицію Македонії приєднатися до обох організацій.