САП: про суд, який поновив провадження щодо Злочевського, не було відомо

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що прокурорам не було відомо про судове засідання, на якому суд скасував закриття кримінального провадження щодо екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Як повідомили Радіо Свобода у САП, про це рішення прокуратура дізналась з повідомлень у ЗМІ.

В антикорупційній прокуратурі зауважують, що прокурори не брали участі у цьому засіданні, оскільки САП не було відомо про сам факт оскарження постанови про закриття провадження, а також про дату і час судового засідання.

При цьому у САП наголошують, що після отримання повного тексту ухвали суду, прокуратура безумовно виконає це рішення.

Напередодні видання liga.net з посиланням на свої джерела повідомило, що Солом’янський райсуд Києва 15 червня скасував постанову САП від 1 серпня 2017 року про закриття провадження щодо Миколи Злочевського, таким чином, відновивши розслідування.

У суді наразі про це рішення не повідомляють.

У серпні 2017 року за рішенням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрили провадження щодо Злочевського. Це провадження стосувалося можливої незаконної видачі чиновниками Міністерства екології та природних ресурсів дозволів у 2010-2012 роках на користування надрами компаніям, пов’язаним з тодішнім міністром екології Миколою Злочевським.

Раніше програма «Схеми» виявила, що щонайменше три підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є президент України Петро Порошенко та його близькі соратники у владі – Ігор Кононенко та Олег Гладковський, упродовж 2016 року купували газ для своїх виробничо-побутових потреб у фірми ТОВ «Парі» (Burisma Group). Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є Микола Злочевський, колишній міністр екології уряду Миколи Азарова та близький соратник Віктора Януковича, який виїхав після Майдану з України через загрозу кримінального переслідування.