В окупованому Криму втретє перенесли оголошення вироку в «справі 26 лютого»

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя втретє переніс оголошення вироку фігурантам «справи 26 лютого» Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемирову, Ескендеру Емірвалієву та Арсену Юнусову, повідомляє сайт Крим.Реалії.

Наступне засідання призначене на 10:00 19 червня.

Оголошення вироку в цій справі переносили вже двічі.

26 лютого 2014 року перед будинком кримського парламенту відбулися масштабні мітинги прихильників та противників територіальної цілісності України. Серед перших були кримськотатарські і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти, яких організували лідери «Русского единства» на чолі з Сергієм Аксьоновим, який зараз очолює російський уряд Криму.

У січні 2015 року кримське управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення на мітингу 26 лютого.

Серед затриманих були лише прихильники територіальної цілісності України: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантемиров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на два: відокремивши в окремий процес головного підозрюваного, Ахтема Чийгоза, який на той момент фактично виконував роль лідера Меджлісу в Криму.

З ініціативи адвоката Джеміля Темішева активіст Талят Юнусов і оператор телеканалу ATR Ескендер Небієв пішли на угоду зі слідством і визнали провину з умовою, що їх свідчення не будуть доказами в справах інших фігурантів «справи 26 лютого». У грудні 2015 року Талята Юнусова засудили до 3,5 років умовно, а Ескендера Небієва до двох років також умовного терміну.

11 вересня 2017 року російський суд засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації «масових заворушень», під якими малися на увазі протести, пов’язані з анексією півострова Росією.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засудженого в Криму Ахтема Чийгоза і передала його Туреччині, пізніше він приїхав до Києва.