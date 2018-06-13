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13 Червень 2018, Київ 20:05
Новини | Політика

Суд у Сімферополі вкотре переніс оголошення вироку у «справі 26 лютого»

Мітинг на підтримку єдності України, Сімферополь, 26 лютого 2014 року

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя переніс оголошення вироку фігурантам «справи 26 лютого».

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії з зали суду, наступне засідання відбудеться 18 червня, о 14:00.

Адвокат підсудних Айдер Азаматов сказав, що рішення судді є «незрозумілим». Інший адвокат Едем Семедляев заявив, що наступного разу до суду «має прийти ще більше людей».

Сторона обвинувачення вимагала покарання для Алі Асанова і Мустафи Дегермеджі у вигляді п’яти років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 3 роки і 6 місяців, іншим фігурантам цієї справи – 3 роки 6 місяців умовного терміну позбавлення волі з таким же випробувальним терміном.

Справа стосується протестів, які відбулися 26 лютого 2014 року перед будинком кримського парламенту. Кримськотатарські і проукраїнські активісти виступали за територіальну цілісність України. Їм протистояли проросійські активісти, яких організували лідери «Русского единства» на чолі з Сергієм Аксьоновим, який зараз керує підконтрольним Кремлю урядом анексованого Криму.

У січні 2015 року кримське управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення на мітингу 26 лютого.

Серед затриманих виявилися прихильники територіальної цільність України: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантемиров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: відокремивши в окремий процес головного підозрюваного – Ахтема Чийгоза, який на той момент фактично виконував роль лідера Меджлісу в Криму.

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З ініціативи адвоката Джеміля Темішева активіст Талят Юнусов і оператор телеканалу ATR Ескендер Небієв пішли на угоду зі слідством і визнали провину з умовою, що їхні свідчення не будуть служити доказом у справах інших фігурантів «справи 26 лютого». У грудні 2015 року Талята Юнусова засудили до 3,5 років умовно, а Ескендера Небієва до двох років, також умовного терміну.

11 вересня 2017 року російський суд засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації «масових заворушень», під якими малися на увазі протести, пов'язані з анексією півострова Росією.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засудженого в Криму Ахтема Чийгоза і передала його Туреччині, пізніше він приїхав до Києва.

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