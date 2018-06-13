Суд у Сімферополі вкотре переніс оголошення вироку у «справі 26 лютого»

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя переніс оголошення вироку фігурантам «справи 26 лютого».

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії з зали суду, наступне засідання відбудеться 18 червня, о 14:00.

Адвокат підсудних Айдер Азаматов сказав, що рішення судді є «незрозумілим». Інший адвокат Едем Семедляев заявив, що наступного разу до суду «має прийти ще більше людей».

Сторона обвинувачення вимагала покарання для Алі Асанова і Мустафи Дегермеджі у вигляді п’яти років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 3 роки і 6 місяців, іншим фігурантам цієї справи – 3 роки 6 місяців умовного терміну позбавлення волі з таким же випробувальним терміном.

Справа стосується протестів, які відбулися 26 лютого 2014 року перед будинком кримського парламенту. Кримськотатарські і проукраїнські активісти виступали за територіальну цілісність України. Їм протистояли проросійські активісти, яких організували лідери «Русского единства» на чолі з Сергієм Аксьоновим, який зараз керує підконтрольним Кремлю урядом анексованого Криму.

У січні 2015 року кримське управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення на мітингу 26 лютого.

Серед затриманих виявилися прихильники територіальної цільність України: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантемиров, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: відокремивши в окремий процес головного підозрюваного – Ахтема Чийгоза, який на той момент фактично виконував роль лідера Меджлісу в Криму.

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З ініціативи адвоката Джеміля Темішева активіст Талят Юнусов і оператор телеканалу ATR Ескендер Небієв пішли на угоду зі слідством і визнали провину з умовою, що їхні свідчення не будуть служити доказом у справах інших фігурантів «справи 26 лютого». У грудні 2015 року Талята Юнусова засудили до 3,5 років умовно, а Ескендера Небієва до двох років, також умовного терміну.

11 вересня 2017 року російський суд засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації «масових заворушень», під якими малися на увазі протести, пов'язані з анексією півострова Росією.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засудженого в Криму Ахтема Чийгоза і передала його Туреччині, пізніше він приїхав до Києва.