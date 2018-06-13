В окупованому Криму оголосять вирок у «справі 26 лютого»

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 13 червня планує зачитати вирок обвинуваченим у «справі 26 лютого». Засідання має розпочатися о 13:30, повідомляє сайт Крим.Реалії.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, який також був засуджений російським судом у цій справі, сказав, що очікувати «позитивного» вироку не варто.

«Передбачати дії маріонеток-суддів і всіх карателів неможливо. Ці справи перебувають на контролі у перших осіб Росії. В даному випадку в мене немає впевненості, що вони обмежаться умовним покаранням. Швидше за все, вони виявляться в реальності ув’язнення. Я добре знаю хлопців і думаю, що вони не будуть приголомшені цією новиною», – вказав Чийгоз.

4 червня підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя переніс оголошення вироку у «справі 26 лютого» на 13 червня.

У травні 2015 року на окупованому півострові розпочався суд над групою кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Активістів звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на два провадження: окремо – по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову і Ескендеру Небієву.

Звинувачення вимагало покарання для Алі Асанова і Мустафи Дегермеджі у вигляді 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 3 роки і 6 місяців, іншим фігурантам цієї справи – 3 роки 6 місяців умовного терміну позбавлення волі з таким же випробувальним терміном.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засуджених у Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова та передала їх Туреччині, пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.