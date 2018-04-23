Крим: домашній арешт фігурантів «справи 26 лютого» Асанова і Дегерменджи продовжили до 7 липня

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя продовжив домашній арешт фігурантам «справи 26 лютого» Алі Асанову й Мустафі Дегерменджи до 7 липня, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Наступне засідання заплановане на 24 квітня.

Суд над групою кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року розпочався 2015 року. Активістів звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова, Мустафи Дегерменджи, Ескендера Кантемірова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієву, Арсена Юнусова й Ескендера Небієва.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засуджених у Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова та передали їх Туреччини, пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.