У СІЗО Сімферополя створені умови, щоб хотіти смерті – Чийгоз

У Сімферопольському СІЗО створені умови утримання, які змушують ув'язнених задумуватися про суїцид, заявив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Там такі умови, що ти можеш перебувати в стані: «краще померти, ніж продовжувати терпіти такі муки». Пронести якийсь інструмент і застосувати його проти самого себе або сусіда у камері цілком можливо. Так що людина, що не має надії вибратися з цього СІЗО, може використовувати такі методи», – зазначив він.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова просила у колеги з Росії Тетяни Москалькової перевірити інформацію про неприродну смерть 4 українців у СІЗО анексованого Криму, і в разі її підтвердження провести розслідування стосовно цих трагічних фактів.

Федеральна служба виконання покарань Росії 20 квітня підтвердила смерть трьох людей у СІЗО Сімферополя у березні та квітні цього року. За даними відомства, згадані особи наклали на себе руки (померли від асфіксії), ще одного обвинуваченого, який намагався перерізати собі горло, врятували лікарі.

Днями Кримська правозахисна група повідомила, що у квітні цього року у СІЗО Сімферополя, яке контролюється окупаційною владою Росії, померли неприродною смертю щонайменше чотири людини, з них двоє – кримські татари. За словами правозахисників, вони не знають, що саме спричинило смерті цих людей. Однак версії про самогубства є малопереконливими, вважають вони.