Влада окупованого Криму повідомляє про суїциди в СІЗО Сімферополя

Смерті кількох обвинувачених, які утримувалися в слідчому ізоляторі Сімферополя, є наслідком суїцидів. Про це йдеться в повідомленні Федеральної служби виконання покарань Росії. Повідомляється про чотири спроби суїциду в СІЗО №1. Так, за даними російського відомства, в березні 2018 двоє обвинувачених нібито вчинили акт самогубства.

«Негайно були проведені реанімаційні заходи, викликана бригада швидкої допомоги, лікарями якої була зафіксована смерть від механічної асфіксії», – йдеться в повідомленні. У квітні також зафіксовано суїцид ще одного обвинуваченого, також в цьому місяці засуджений нібито завдав собі тілесних ушкоджень у вигляді різаної рани шиї. Останній на даний момент перебуває у лікарні, його стан задовільний, повідомляють представники пенітенціарної служби Росії.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова просила у колеги з Росії Тетяни Москалькової перевірити інформацію про неприродну смерть 4 українців в СІЗО окупованого Криму, і в разі її підтвердження провести розслідування стосовно цих трагічних фактів.

Днями Кримська правозахисна група повідомила, що у квітні цього року у СІЗО Сімферополя, яке контролюється окупаційною владою Росії, померли неприродною смертю щонайменше чотири людини, з них двоє – кримські татари. За словами правозахисників, вони не знають, що саме спричинило смерті цих людей. Однак версії про самогубства є малопереконливими, вважають вони.