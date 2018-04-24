Крим: обвинувачення просить умовний термін для фігурантів «справи 26 лютого»

У підконтрольному Кремлю Центральному районному суді Сімферополя державний обвинувач Дмитро Таран запросив для фігурантів «справи 26 лютого» покарання у вигляді умовного терміну позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Для Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи прокурор запросив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки, для Ескендера Кантемирова, Арсена Юнусова і Ескендера Емірвалієва – 3,5 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки.

Під час дебатів державний обвинувач заявив, що у перебігу судового слідства «доведена вина всіх підсудних у повному обсязі». Всі вони, на його думку, застосовували насильство до прихильників організації «Русское единство» під час участі в масових заворушеннях під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

Адвокат Кантемирова Айдер Азаматов зазначив у дебатах, що жоден свідок у суді не підтвердив участь його підзахисного в масових заворушеннях, а потерпілий Сергій Бербенець вказав на особистий конфлікт із Кантемировим. Також адвокат звернув увагу, що немає жодних доказів того, що його підзахисний діяв із кимось у групі та застосовував до когось насильство, ці факти не були доведені державним обвинуваченням.

Наприкінці березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму до 7 травня залишив під домашнім арештом фігурантів «справи 26 лютого» Алі Асанова і Мустафу Дегерменджи.

Суд над групою кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року розпочався в 2015 році. Активістів звинувачують в участі у масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова, Мустафи Дегерменджи, Ескендера Кантемирова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова та Ескендера Небієва.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засуджених у Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передали їх Туреччини. Пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.