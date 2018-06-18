Головне, щоб зустріч лідерів «нормандської четвірки» була результативною – Клімкін

Дата зустрічі лідерів «нормандської четвірки» ще невідома, головне, щоб саміт був результативним, завив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Зараз буде ще кілька експертних зустрічей для того, щоб ми могли визначити зміст такого саміту, тобто який можливий порядок денний, і вже тоді будемо намагатися виходити на його проведення найближчим часом», – повідомив міністр.

При цьому Клімкін зазначив, що на даний момент він не може назвати точну дату зустрічі.

«Ми дійсно прагнемо до того, щоб саміт відбувся, а головне – був результативним», – наголосив він.

Кервіник МЗС назвав ключові для України питання майбутньої зустрічі, серед яких: безпека, звільнення політв’язнів і заручників, миротворча місія і логіка «дорожньої карти».

Ці питання порушувалися також під час зустрічі 11 червня у Берліні міністрів закордонних справ у «нормандському форматі», яка завершилася без суттєвих зрушень.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Переговори про врегулювання конфлікту відбуваються у тристоронній контактній групі у Мінську (Україна, Росія, ОБСЄ), а також у нормандському форматі – за участю представників України, Франції, Німеччини і Росії.