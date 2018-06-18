Мінінформполітики вважає неприпустимим відключення за борги мовлення телеканалу «UA:Перший» – заява

Міністерство інформаційної політики вважає неприпустимим відключення за борги мовлення телеканалу «UA:Перший», йдеться у заяві міністерства, розміщеній на офіційному сайті.

Зокрема, міністр інформаційної політики Юрій Стець наголосив, що у зв’язку із цією ситуацією Кабінет Міністрів і Верховна Рада мають вирішити питання про фінансування Національного суспільного телебачення негайно.

«Кабінет Міністрів України разом з Верховною Радою України мають вирішити питання про фінансування Національного суспільного телебачення України негайно. Свої пропозиції щодо погашення боргу НСТУ перед концерном РРТ Міністерство інформаційної політики України подасть на розгляд уряду у найближчі дні», – заявив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

18 червня телеканал «UA:Перший» повідомив, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (концерн РРТ) через борги припинив аналогову трансляцію телеканалу в Києві, а також у Білопіллі, Вінниці, Дніпрі, Ізюмі, Ковелі, Одесі, Тернополі та Чернігові.

«З квітня 2018 року грошей на оплату трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою «Суспільному», не передбачено зовсім. Це призвело до появи заборгованості перед РРТ у 75,12 мільйона гривень», – вказує телеканал.

Концерн РРТ поінформував НСТУ, що припинення аналогової трансляції відбуватиметься щоденно з 6:00 до 18:00 й триватиме до моменту погашення боргу.