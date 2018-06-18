НАБУ: затримали ймовірного спільника одеського депутата, який пропонував хабар детективу

Детективи НАБУ разом з контррозвідкою СБУ затримали ймовірного спільника депутата Одеської обласної ради, якому інкримінують пропозицію співробітнику НАБУ хабара у півмільйона доларів, повідомляє НАБУ у Facebook. Зазначається, що до затримання підозрюваний майже шість місяців з початку 2018 року переховувався від слідства.

«16 червня 2018 року Печерський районний суд Києва за клопотанням слідчих Генеральної прокуратури обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 2 мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.

12 січня цього року детективи НАБУ спільно з працівниками Генеральної прокуратури повідомили депутату і його ймовірному спільнику про підозру за статтею 369 Кримінального кодексу України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Хабар, як стверджують у бюро, пропонувався в обмін за зняття арешту з рахунків приватного товариства, задіяного, за даними слідства, у корупційній схемі з заволодіння коштів бюджету Одеси.

У НАБУ уточнюють, що йдеться про гроші, отримані від продажу мерії Одеси будівлі за завищеними цінами, на думку детективів, бенефіціаром (вигодонабувачем) ТОВ є підозрюваний депутат Одеської облради.

За даними НАБУ, вказана будівля в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства «Завод «Краян» на початку 2016 року була продана за 4 мільйони гривень, а у вересні того ж року її придбала Одеська мерія вже за 185 мільйонів гривень.

У листопаді 2016 року детективи почали розслідувати ці факти, у ході слідства у грудні 2016 року ініціювали арешт рахунків підприємства.