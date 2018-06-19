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19 Червень 2018, Київ 09:44
Новини | Міжнародні

Кім Чен Ин прибув в Китай з дводенним візитом – ЗМІ

Кім Чен Ин, 13 червня 2018 року

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин перебуває в Китаї з дводенним візитом.

Як повідомляє агенція Reuters, Кім буде в Китаї у вівторок і середу, інші деталі невідомі.

Це вже третій візит Кіма в Китай у цьому році.

У травні президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином напередодні саміту президента США Дональда Трампа і Кіма.

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12 лідери США і КНДР провели першу в історії зустріч у Сінгапурі, за результатами якої підписали «всеохоплюючий документ».

Один з пунктів документа передбачає зобов’язання Пхеньяна «працювати, щоб закінчити денуклеаризацію Корейського півострова» в обмін на гарантії безпеки з боку Трампа.

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