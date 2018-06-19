Трамп погрожує запровадженням нових мит на китайські товари

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі введення Китаєм мит на американські товари, додаткові митні збори в розмірі 10 відсотків будуть накладені на китайську продукцію загальною вартістю в 200 мільярдів доларів.

«Будуть зроблені нові кроки з метою спонукати Китай відступити від недобросовісної торгової практики, відкрити свої ринки американським товарам і погодитися на більш збалансовані торговельні відносини з Америкою», – заявив 18 червня президент США Дональд Трамп.

Особливе невдоволення Трампа викликає відмова китайської влади захищати американську інтелектуальну власність. Міністерство торгівлі КНР відреагувало на слова Трампа, пригрозивши «жорсткою відповіддю на надмірний тиск».

Минулого тижня Дональд Трамп офіційно оголосив про запровадження мит на китайські товари. Йдеться про введення 25-відсоткового мита на товари з Китаю. Передбачається, що мита будуть застосовані щодо товарів на суму 50 мільярдів доларів. Крім того, США можуть ввести додаткові збори, якщо Пекін піде на заходи у відповідь.

Директор Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявила, що нові мита США можуть становити ризик для світової торгівлі.