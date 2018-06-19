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19 Червень 2018, Київ 14:51
Новини | Суспільство

Керівники держави висловили співчуття у зв’язку зі смертю Івана Драча

Голова Народного Руху України Іван Драч виступає на мітингу пам’яті російського правозахисника Андрія Сахарова, архівне фото, Київ, 17 грудня 1989 року

Керівники української держави висловили співчуття у зв’язку зі смертю поета та громадського діяча Івана Драча, який помер 19 червня.

«Відійшов у вічність Іван Драч. Один із найяскравіших поетів з когорти шістдесятників, прозаїк, кіносценарист, громадський діяч – це все замалі категорії для митця його масштабу. Перш за все, це була Людина, яка тонко відчувала Україну та її душу. Щирі співчуття рідним та друзям Івана Федоровича. Вічна пам‘ять…» – написав президент України Петро Порошенко.

«Бог все поставить на місце, а ти йому все ж поможи», – казав колись Іван Драч. Людина-легенда, людина-вчений, людина-епоха. Здається, такі люди – вічні, але сьогодні його не стало. Пішов до Бога, який все поставить на місце... Прикро і сумно. Спочивайте з миром», – написав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Іван Драч відійшов у вічність. Дякуємо всім друзям за підтримку. RIP», – підтвердила повідомлення дочка поета Мар’яна Драч.

Український поет Іван Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині. Він був перекладачем, кіносценаристом, драматургом, державним і громадським діячем. Драч – перший голова Народного Руху України (1989), Герой України (2006).

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