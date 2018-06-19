Керівники держави висловили співчуття у зв’язку зі смертю Івана Драча

Керівники української держави висловили співчуття у зв’язку зі смертю поета та громадського діяча Івана Драча, який помер 19 червня.

«Відійшов у вічність Іван Драч. Один із найяскравіших поетів з когорти шістдесятників, прозаїк, кіносценарист, громадський діяч – це все замалі категорії для митця його масштабу. Перш за все, це була Людина, яка тонко відчувала Україну та її душу. Щирі співчуття рідним та друзям Івана Федоровича. Вічна пам‘ять…» – написав президент України Петро Порошенко.

«Бог все поставить на місце, а ти йому все ж поможи», – казав колись Іван Драч. Людина-легенда, людина-вчений, людина-епоха. Здається, такі люди – вічні, але сьогодні його не стало. Пішов до Бога, який все поставить на місце... Прикро і сумно. Спочивайте з миром», – написав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Іван Драч відійшов у вічність. Дякуємо всім друзям за підтримку. RIP», – підтвердила повідомлення дочка поета Мар’яна Драч.

Український поет Іван Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині. Він був перекладачем, кіносценаристом, драматургом, державним і громадським діячем. Драч – перший голова Народного Руху України (1989), Герой України (2006).