«Я – соняшник»: спогади про Івана Драча (огляд соцмереж)

19 червня стало відомо, що на 82-му році життя помер український письменник, перекладач та поет Іван Драч. Радіо Свобода зібрало у соціальних мережах спогади користувачів про видатного митця.

Поет, перекладач, кіносценарист, драматург Іван Драч народився 17 жовтня 1936 в селі Теліжинці на Київщині. У 2006 році удостоєний звання Герой України.​

Драча називали Гоголем у поезії. Поет та видавець Іван Малкович у інтерв'ю Радіо Свобода відгукувався про свого колегу як про митця, що повернув інтерес читачів до українського:

«Поезія Івана Драча у 60-і роки стала таким свіжим вітром, який пробудив інтерес у багатьох не тільки до української поезії й української літератури, а ширше – взагалі до всього українського. Тоді поезія захоплювала уми багатьох людей. То був час, коли лише у метафорі можна було щось висловити, якимись натяками, щось таке, що не можна було висловити ніде. Іван Драч це теж дуже добре робив. Іван Драч був поетичним лідером шістдесятників.

Із натхненням жонглера він закручував в одну поетичну орбіту і золоту цибулину, і теорію відносності, і випрані штани, і комуністичну партію, і Леніна, і зворушливу бабусенцію, і «пропалакінограмоту», і Чорнобиль, і Рух, і дух. Тобто він був лідером, в якому все природно вживалося».

Одним із перших про смерть Івана Драча повідомив український кінокритик Сергій Тримбач.

Екс-радник голови Служби безпеки України, український дипломат Маркіян Лубківський згадує про Івана Драча в контексті дружби з його батьком, письменником Романом Лубківським.

Генеральний директор Національного Музею історії України Тетяна Сосновська пише: «Такі втрати роблять мене слабкою і безсилою, бо все менше стає людей, до яких можна звернутися за порадою і словом підтримки».

Український поет Костянтин Мордатенко говорив у 2016 році про Івана Драча:

«Драч – геніальний поет... Його вірші «Калина», «Замість анекдота», «Таємниця», «Балада про гени», «Троє яблук циганок», «Балада про вузлики» – це щось неймовірне. Коли читаєш його вірші – враження, що вихопив із жару печену картоплю і перекидаєш із долоні на долоню, ковтаючи слину.

Ці вірші потужніші за будь-які зразки Нобелівських лавреатів, у них відчувається якесь дихання гоголівського Рудого Панька і щемка патріархальність. Драч – це Гоголь у поезії».

Своїми спогадами ділиться і поет Дмитро Княжич: «Яка на світі тиша без Тичини!», – писав колись Драч. Подібне можу сказати й про нього...»

Він додає: «Я його вперше побачив на першому курсі університету. Пішов на виставку, присвячену китайській культурі, а виставку чомусь відкривав Драч (як дипломат, чи що). Теж уперше була зустріч з видатним українцем. А значно пізніше на одному з книжкових форумів пощастило навіть отримати автограф від нього».

Заступник директора з наукової роботи у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» Тетяна Шептицька згадує про внесок Івана Драча у свою роботу:

Поет Вано Крюгер пише:

Літературознавець Дмитро Дроздовський про Івана Драча:

Український дипломат та громадський діяч Богдан Яременко написав про внесок Івана Драча в українську культуру та становлення України:

Український журналіст та фахівець із мовної політики Тарас Марусик пригадує свою улюблену поезію Івана Драча:

Керівники української держави висловили співчуття у зв’язку зі смертю поета та громадського діяча Івана Драча.

«Відійшов у вічність Іван Драч. Один із найяскравіших поетів з когорти шістдесятників, прозаїк, кіносценарист, громадський діяч – це все замалі категорії для митця його масштабу.

Перш за все, це була Людина, яка тонко відчувала Україну та її душу. Щирі співчуття рідним та друзям Івана Федоровича. Вічна пам‘ять…» – написав президент України Петро Порошенко.

«Здається, такі люди – вічні, але сьогодні його не стало. Пішов до Бога, який все поставить на місце... Прикро і сумно. Спочивайте з миром», – написав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Політичний експерт Андрій Окара пише:

Український журналіст, головний редактор «Крим.Реалії» Володимир Притула пригадує знайомство з Іваном Драчем:

Український політик та телеведучий Олександр Доній пригадує політичний аспект життя Івана Драча:

У соцмережах активно діляться спогадами про поета:

На цьогорічному «Книжковому арсеналі» Іван Драч мав презентувати свою нову збірку «Вийшов з радіо чорний лев», але не зміг прийти. Тоді його поезію читав видавець збірки Іван Малкович.