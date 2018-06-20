Іран відкинув план Росії та Саудівської Аравії щодо збільшення видобутку нафти

Іран відкинув запропонований Росією та Саудівською Аравією план збільшення видобутку нафти. Дві провідні нафтовидобувні країни запропонували обговорити цей план на найближчому саміті Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) 22 червня, а наступного дня узгодити спільні дії між членами ОПЕК і тими країнами, які не входять до картеля, як Росія.

«Я не вірю, що на цій зустрічі ми можемо досягти згоди», – заявив міністр нафтової промисловості Ірану Біджан Зангане 19 червня після прибуття до Відня, де розташований головний офіс ОПЕК. Він звинуватив президента США Дональда Трампа в тому, що запровадження санкцій проти Венесуели та Ірану, спричинило зниження виробництва та підвищення цін.

«І зараз він (Трамп – ред.) сподівається, що ОПЕК дещо змінить. Це несправедливо. ОПЕК – це незалежна організація, а не така, яка отримує інструкції від президента Трампа. ОПЕК не є частиною міністерства енергетики Сполучених Штатів», – відзначив Зангане.

Москва та Ер-Ріяд пропонують повернути на ринок більшу частину з обсягу 1,8 мільйона барелів на день, щодо якого ОПЕК та інші великі виробники погодились на скорочення у 2016 році. Останнім часом Сполучені Штати, Китай та інші великі споживачі нафти закликали ОПЕК вдатися до таких дій.

Іран узгодив свою опозицію збільшенню постачання нафти разом із трьома іншими впливовими членами ОПЕК – Іраком, Алжиром та Венесуелою.