НБУ вирішив ліквідувати ще один банк

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк «Юнісон».

Як повідомила 19 червня прес-служба НБУ, ліквідувати установу запропонував Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У квітні 2016 року банк «Юнісон» віднесли до категорії неплатоспроможних. У НБУ зауважили, що банк «Юнісон» став другим банком (після банку «ТК Кредит»), виведеним з ринку через непрозорість структури власності.

Регулятор неодноразово попереджав, що банки, які не приведуть свою структуру власності у відповідність до вимог щодо її прозорості, виводитимуться з ринку.

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Станом на квітень 2016 року акціонерами банку «Юнісон» були 11 компаній, зареєстрованих у Республіці Кіпр, жодна з яких не володіла часткою 10% або більше статутного капіталу банку. У кожній компанії був один кінцевий бенефіціарний власник – фізична особа.