НБУ створив відкритий реєстр керівників українських банків

Національний банк України заявив про створення реєстрів керівників банків, а також керівників та власників істотної участі в банках, які були ліквідовані не з ініціативи їх власників.

У реєстрах повідомляється імена цих людей, найменування банку, посада, яку ці люди обіймали, код банку та період часу, протягом якого ця особа там працювала.

Джерелом інформації для реєстру стала інформація, яку банки надавали НБУ, йдеться у повідомленні.

Нині на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб мовиться про 92 банки, які перебувають у процесі ліквідації.

Фонд раніше повідомляв, що до правоохоронних органів упродовж 2014-2016 років подано 3346 заяв про вчинення кримінальних правопорушень у банківській сфері на суму збитків понад 281 мільярд гривень.

За даними фонду, 80% від балансової вартості активів неплатоспроможних банків (365,9 мільярда гривень) – це кредити, а майже весь кредитний портфель (90%) неплатоспроможних банків є проблемним і не обслуговується.