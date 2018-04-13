Україна вимагає три мільярди доларів від міжнародної топ-фірми: як це можливо?

Найбільший державний банк України, Приватбанк, подав до суду на свого колишнього аудитора, компанію PricewaterhouseCoopers, одного зі світових лідерів на ринку аудиторських послуг. Топ-аудитора звинувачують у тому, що у 2013-2015 роках він перевіряв фінансову звітність Приватбанку, але не помітив виведення з нього коштів тодішніми власниками. У PricewaterhouseCoopers такі звинувачення відкидають. Цим позовом Україна намагається відшкодувати частину з коштів платників податків, які довелося витратити для порятунку найбільшого українського банку від банкрутства. Наскільки перспективним є цей спір, чи вдарить він по репутації міжнародного аудитора, та якими були справжні передумови конфлікту? Про це Радіо Свобода розпитало його учасників та експертів.

Три мільярди доларів – такою є сума вимог Приватбанку до міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) та її української «дочки», вказана у судовому позові, з яким державний банк звернувся у районний суд Нікосії (Кіпр).

Безпрецедентним для українського фінансового сектору є не лише сума позову: це більше, ніж будь-який з траншів, які Україна отримувала від МВФ упродовж декількох років. Уперше в українській історії великий державний банк позивається до компанії, яка входить у так звану «велику четвірку» світових аудиторів.

Інтереси українського банку у кіпрському суді представлятимуть три юридичні компанії: місцева Antis Triantafyllides & Sons і Chrysses Demetriades & Co та британська Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Авторитетний міжнародний аудитор PwC більше двох десятиліть здійснював аналіз звітності та фінансових показників Приватбанку, коли він ще належав бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Але після націоналізації банку, якому загрожувало банкрутство, нове, призначене державою керівництво фінансової установи відмовилося від послуг топ-аудитора. А нині – звинувачує його у тому, що в аудиторських висновках за 2013-15 роки PwC не вказав на загрозу виведення коштів з Приватбанку, зокрема і на те, що більшість корпоративних кредитів виявилися проблемними: їх надавали пов’язаним із власниками банку особам, та ще й без надійних застав.

«Подача позову проти PwC є логічним і необхідним кроком, з огляду на велику відповідальність аудитора з перевірки фінансової звітності банку. Абсолютна нездатність PwC виявити в банку операції шахрайства протягом багатьох років призвела до того, що практично весь корпоративний кредитний портфель банку не обслуговується й не має відповідного заставного забезпечення. Відтепер кіпрський суд буде ухвалювати рішення щодо PwC в установленому порядку», – стверджує глава правління Приватбанку Петр Крумханзл.

Раніше, у 2017 році Приватбанк подав аналогічний позов щодо виведення з нього коштів до Високого суду Лондона – але цього разу проти екс-власників банку: бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Мета судової тяганини – відшкодувати збитки на суму понад п'ять мільярдів доларів, яких зазнав банк через виведення капіталу, і які уряд та Нацбанк змушені були перекривати коштом держави відразу після націоналізації банку у грудні 2016 року.

Складне становище Приватбанку, яке виявила в ньому державна адміністрація одразу після націоналізації, стала підставою для того, що Національний банк 20 липня 2017 року виключив аудиторську компанію PwC з реєстру аудиторських фірм, які мають право робити аудит банків в Україні.

У січні поточного року Національний банк повідомив, що очікує від аудиторської компанії PwC закриття філії в Україні через порушення під час аудиту Приватбанку. Однак філія продовжує діяти, а сама PwC 19 січня подала позов на НБУ – до Окружного адміністративного суду Києва.

Українська філія PwC вважає такі дії є безпідставними та готова захищати свою позицію, стверджують в компанії.

«Аудит фінансової звітності Приватбанку за 2013-2015 роки здійснювався у повній відповідності до міжнародних стандартів аудиту. У нашому аудиторському висновку щодо фінансової звітності Приватбанку за 2015 рік було зроблене застереження щодо банківських операцій з пов’язаними особами. Фінансова звітність Приватбанку за 2016 рік засвідчує, що до сьогоднішнього дня нове керівництво банку не переглядало жодних сум, зазначених у звітності за 2015 рік. У фінансовій звітності за 2016 рік керівництво банку зазначило, що протягом жовтня-листопада 2016 року (після надання аудиторського висновку за 2015 рік) були реструктуризовані кредити на суму понад 137 мільярдів гривень – зі зміною валюти кредитів, відсоткових ставок, умов погашення та застави за кредитами. Наприкінці 2016 року були визнані збитки від знецінення цих кредитів загальною сумою 135 мільярдів гривень», – стверджує PwC, вказуючи на те, що передумови нинішніх проблем банку були закладені після завершення аудиту, який проводила компанія.

Радіо Свобода звернулося за роз’ясненнями до української філії компанії PricewaterhouseCoopers. Однак у компанії відмовилися від коментарів, наголосивши, що PwC, оцінюючи судові спори з Приватбанком та НБУ, наразі обмежується заявою на своїму сайті.

Зі свого боку в Нацбанку України відповіли на запит Радіо Свобода, що НБУ вітає рішення Приватбанку судитися зі своїм колишнім аудитором.

«Національний банк України вітає судовий позов, поданий Приватбанком проти PricewaterhouseCoopers (Кіпр) і PricewaterhouseCoopers (Україна). Це стане важливим кроком для забезпечення належного та прозорого вирішення історичних недоліків у Приватбанку незалежним судом Кіпру».

Також у НБУ додають, що попередні власники не виконують домовленостей щодо поверення виведених з банку коштів, і до сьогодні вони навіть не почали процес їхнього повернення.

Україна може «обнулити» репутацію топ-аудитора, який не помітив виведення грошей з Приватбанку – експерт

Позов проти топ-аудитора і намагання відсудити в нього частину втрачених коштів – це не так ініціатива менеджменту Приватбанку, як рішення держави, стверджує директор Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярчук.

«В Україні таких прецедентів ще не було. Але у світі перелік топ-аудиторів скорочується (було топ 6, стало топ-4) саме через подібні скандали: різні збанкрутілі організації прив’язуються висновків аудиторів, тобто ми не нові у цьому процесі. Правильно говорити, що претензії висуває не стільки Приватбанк. Скільки держава як його власник висуває претензії. Об’єктивно: аудитори повинні були побачити ситуацію з пов’язаними кредитами, фактично з виведенням капіталу, і не повинні були давати за цих умов позитивного висновку. Вони цього не зробили: дали висновок, що у Приватбанку нібито все добре. Це є однією з причин того, що платники податків мусили заплатити 5 мільярдів доларів щоб докапіталізувати цей банк», – наголошує експерт.

На думку Дмитра Боярчука, відтепер перспективи Україні PwC є примарними, більше того, він прогнозує, що український скандал погіршить репутацію Pricewaterhouse Coopers настільки, що вона вилетить зі світового Топ-4. Водночас перспективу відсудити в аудитора три мільярди доларів він оцінює песимістично.

Зі свого боку, інвестиційний банкір Сергій Фурса погоджується з тим, що держава має судитися з недобросовісним аудитором, який зробив можливими багатомільярдні збитки. Однак говорити про те, що цей позов якось ослабить позиції PwC у світі – не варто, визнає банкір.

«З репутаційної точки зору – потрібно позиватися. Але треба розуміти, що навряд чи в компанії є такі гроші, тож не факт, що вона зможе їх повернути. З іншого боку, малоймовірно, що компанія PwC повторить долю тих топ-аудиторів, які збанкрутували внаслідок репутаційних втрат. Так, скандал з Приватбанком мало їх зачепить, адже Україна, на жаль, досі є країною третього світу», – підсумовує Сергій Фурса.

Позов проти PwC є елементом тиску на попередніх власників Приватбанку, і гроші, найімовірніше, повертатимуть за рішенням суду Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а не аудитор, стверджує у розмові з Радіо Свобода голова комітету економістів Андрій Новак.

Він визнає, що аудиторська компанія зазнає репутаційних втрат і на українському ринку, і у світі. Однак чи втратить вона позиції у рейтингах через український скандал – нині спрогнозувати важко, наголошує економіст. Більше того, він говорить і про іміджеві втрати для самої України.

«Непомічені» проблеми Приватбанку: непрофесіоналізм, змова, чи боротьба за український ринок аудиту?

Одразу після націоналізації Приватбанку виявилося, що близько 97% корпоративного кредитного портфелю банку – це позики, надані компаніям, пов’язаним з його власниками. Про цю ситуацію ще в грудні 2016 року повідомив НБУ. Для аудитора зі світовим іменем такі процеси не могли залишитися непоміченими, переконаний Дмитро Боярчук.

«Я не думаю, що це просто непрофесіоналізм. Такого вони не побачити не могли. Утім, зараз PwC почали заявляти, що когось про щось попереджали (про пов’язані кредити – ред.), почали виправдовуватися. Фактично це, на мою думку, зловживання довірою. Мають такий відомий бренд – що ніхто не думав, що його підставлять під такий удар…Є така проблема: якщо аудит замовляє клієнт, то він великою мірою і визначає, що там повинно бути. Але в аудиторів з гарною репутацією є ціла низка сигналів, які вони посилають у зовнішній світ: у разі якихось проблем, аудитори або не дають висновків, або дають їх із певними застереженням, щоб зберегти свою репутацію. А у даному разі висновки були позитивними, хоча проблема стояла на увесь зріст, та ще й не перший рік»,– констатує Дмитро Боярчук.

Схожу оцінку ситуації дає й Сергій Фурса.

Що це було: змова чи непрофесіоналізм? Думаю, це все на межі. «Приватбанк» – це великий клієнт, і аудитор не хоче його втратити

«Що це було: змова чи непрофесіоналізм? Думаю, це все на межі. Приватбанк – це великий клієнт, і аудитор не хоче його втратити. В разі, якщо в аудиті з’явиться аж така негативна інформація, то топ-менеджмент банку наступного разу найме іншого аудитора», – пояснює інвестиційний банкір.

Однак у конфлікту може бути й зовсім інше тлумачення. Так, нині Приватбанк продовжує замовляти аудиторські послуги. І з часу націоналізації його обслуговують три інші аудитори: Kroll, AlixPartners та Hogan Lovells. Нещодавно НАБУ побачило в їхніх діях ознаки змови з керівництвом Приватбанку та Нацбанку, а також розтрату державних коштів. Подробиці цього нового «аудиторського конфлікту» детально описав соцмережах журналіст Олександр Дубинський.

«Національне антикорупційне бюро почало відразу два кримінальні розслідування, фігурантами в яких виступають компанії зі світовим ім'ям - Kroll, AlixPartners та Hogan Lovells: за фактами зловживання службовим становищем та розтрати посадовими особами НБУ і Приватбанку державних коштів на закупівлю консультаційних послуг згаданих іноземних компаній в 2016-2017 роках без проведення конкурсів…По суті, йдеться про те, що компанії, які робили аудит ПриватБанку - отримували незаконну винагороду і брали участь у схемі розкрадання бюджетних коштів на суму понад 200 мільйонів гривень», - підсумовує журналіст.

Скандали з нинішніми та з колишнім аудитором Приватбанку – мають різну природу та зовсім різні перспективи, більше того, саме нинішні аудитори виявили порушення, які не помічав попередній, заявив у коментарі Радіо Свобода народний депутат від Блоку Петра Порошенка, голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«У скандалі з компанією Kroll – юридично все дуже складно, бо важко знайти потерпілого. Але зараз ми говоримо про те, що гроші були виведені з банку, і нам зараз треба думати, як це компенсувати. Ті, хто перевірив банк і не помітив проблем, які потім були виявлені зокрема й компанією Kroll – має відповідати за це. Фактично, були завдані збитки державі... Тут не треба боятися йти навіть проти такої потужної компанії, як PwC. Вона дала недостатньо кваліфікованих аудиторів, і зрештою аудит не відобразив реального стану речей. Тож треба позиватися», – вважає Ар’єв.

PricewaterhouseCoopers – міжнародна мережа компаній, яка надає послуги з консалтингу й аудиту. Вона працює на цьому ринку понад півтора століття і входить у так звану «велику четвірку» світових аудиторів. Офіси компанії є в переважній більшості країн світу, а річна виручка перевищує 30 мільярдів доларів.

Між тим, PwC уже потрапляла у епіцентр скандалів. Так у 2011 році компанія «не побачила» шахрайської схеми, перевіряючи індійську компанію Satyam Computer Services. Зрештою, PwC визнала свою провину та виплатила компенсацію власникові компанії, аудит якої вона проводила.

Згодом, у 2017 році, Федеральна корпорація зі страхування депозитів США запідозрила PwC в тому, що аудитор «не помітив» схему шахрайства в американських банках. Утім, не всі українські експерти впевнені, що події з українським Приватбанком набудуть міжнародного розголосу. Дехто з фахівців не виключає, що український банк взагалі може програти у міжнародному суді проти топ-аудитора.