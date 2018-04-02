«Приватбанк» заявляє про позов до аудитора із «Великої четвірки» на 3 мільярди доларів

Український державний банк «Приватбанк» 30 березня подав у районний суд столиці Кіпру Нікосії позов на три мільярди доларів до аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), яка входить до так званої «Великої четвірки», та її українського підрозділу, повідомила прес-служба банку.

«Сума позовної заяви становить три мільярди доларів як відшкодування збитків, яких, як вважає «Приватбанк», він зазнав унаслідок серйозних і значних порушень із боку PwC своїх обов’язків і, перш за все, обов’язків під час перевірки фінансової звітності «Приватбанку» за звітні періоди, що закінчуються 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2015 року», – розповіли в банку.

У компанії заявили, що після подачі судового позову проти колишніх власників банку в Високому суді Лондона в грудні 2017 року позовна заява проти PwC є «наступним важливим кроком, зробленим «Приватбанком» по відшкодуванню величезних збитків, тягар від яких досі в значній мірі впливає на економіку України».

«Подача позову проти PwC є логічним і необхідним кроком з огляду на велику відповідальність PwC з перевірки фінансової звітності банку. Абсолютна нездатність PwC виявити в банку операції шахрайства протягом багатьох років призвела до того, що практично весь корпоративний кредитний портфель банку не обслуговується й не має відповідного заставного забезпечення. Відтепер кіпрський суд буде ухвалювати рішення щодо PwC в установленому порядку», – зазначили в «ПриватБанку».

20 грудня 2017 року прес-служба «Приватбанку» повідомила, що Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів. За повідомленням, суд ухвалив рішення за позовом «Приватбанку» проти своїх колишніх власників і керівників – Коломойського і Боголюбова.

Міністерство фінансів України привітало рішення суду. Голова відомства Олександр Данилюк заявив, що держава «фактично витратила майже 140 мільярдів гривень на докапіталізацію «Приватбанку» через те, що раніше з нього були виведені гроші, або надані недостатньо забезпечені кредити, які ніхто не повертає».

Водночас бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що «це тимчасовий арешт на час розгляду справи в суді». У січні «Приватбанк» повідомив, що суд продовжив арешт.

У грудні 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Нині власником фінустанови є Міністерство фінансів.