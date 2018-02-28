Коломойський і Боголюбов остерігаються, щоб суд із «Приватбанком» не пролив світло на їхні володіння

Судовий процес у Лондоні за позовом українського уряду в особі «Приватбанку» проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, двох із п’яти найбагатших підприємців України, змушений був перевести минуле слухання на закритий режим роботи через наполягання, щоб їхні статки залишалися у таємниці.

«Приватбанк» через Вищий суд Лондона намагається відшкодувати близько 2,5 мільярдів доларів, звинувачуючи колишніх співвласників банку Коломойського і Боголюбова у незаконному вилученні мільярдних коштів із банку через шахрайські схеми упродовж кількох років.

Суддя Вищого суду Джоанна Сміт у середу 27 лютого була змушена погодитися з потребою провести слухання у закритому режимі, бо спроби виголошувати аргументи, закодовуючи назви суб’єктів, виявилися непродуктивними.

Після кількох хвилин таких спроб суддя Сміт припинила слухання і за згодою сторін попросила журналістів та інших спостерігачів вийти із зали суду.

Український уряд та Національний банк України стверджують, що у грудні 2016 року були вимушені націоналізувати «Приватбанк» і вкласти майже 140 мільярдів гривень (5 мільярдів доларів), щоб уникнути його банкрутства.

Судові кроки у Лондоні почалися з рішення 19 грудня 2017 року про всесвітній арешт активів колишніх співвласників «Приватбанку».

Ігор Коломойський, статки якого, згідно з оцінками журналу Forbes, 2017 року сягали 1,1 мільярда доларів, і Геннадій Боголюбов зі статками 1,4 мільярда, відкидають звинувачення та стверджують, що опинилися під політичним тиском із боку української влади.

Адвокати українських олігархів доводять у Лондоні, що інформацію про їхні володіння оприлюднювати не можна, бо головний політичний супротивник цих підприємців, президент Петро Порошенко, за їхнім твердженням, зможе використовувати економічні важелі для тиску на них.

На попередніх засіданнях суддя Вищого суду Крістофер Наджі погодився, що процес у пошуках рішення спору не повинен створювати умов для можливого тиску на ділові інтереси підприємців.

Але суддя Наджі задовольнив вимогу сторони «Приватбанку» про те, що Коломойський та Боголюбов повинні надати список усіх своїх суб’єктів господарювання, вартість кожного з яких перевищує 1 мільйон фунтів.

Головною умовою стало також те, що доступ до цього списку отримають лише члени «конфіденційного клубу», до якого входять юристи, залучені до судового процесу.

Початку слухання суті справи у Вищому суді в Лондоні очікують у травні.