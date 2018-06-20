Керівник Корпусу вартових ісламської революції відкинув заклик до переговорів зі США

Командувач Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Алі Джафарі відкинув заклики іранських активістів до прямих переговорів зі США для вирішення давніх розбіжностей. 19 червня він заявив, що вони «перебувають на боці США, ворога людей».

«Порозуміння зі Сполученими Штатами означає смерть Ісламської республіки», – цитує слова генерала Алі Джафарі інформаційне агентство ISNA.

Раніше понад 100 активістів із поміркованих і реформістських таборів іранської політики привітали домовленості між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином щодо повного ядерного роззброєння Корейського півострова. Активісти, які переважно перебувають за кордонами Ірану, закликали Тегеран розпочати прямі переговори з Вашингтоном для вирішення десятиліть ворожнечі між двома країнами після ісламської революції 1979 року в Ірані.