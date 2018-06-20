У Києві спостерігається концентрація шкідливих домішок в повітрі – КМДА

У Києві з 18 червня спостерігаються накопичення і утримання шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Як повідомила 19 червня прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру,протягом 18-19 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 4-5 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) у районах площ Бессарабської та Деміївської; проспектів Оболонського та Перемоги; вулиць Довженка, Попудренка.

За даним адміністрації, рівень забруднення формальдегідом досяг 5-7 середньодобових ГДК у районах площ Бессарабської, Деміївської, проспектів Оболонського та Перемоги, бульвару Лесі Українки та вулиць Довженка, Каунаської.

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У КМДА додають, що сприятливі для утримання в повітрі шкідливих домішок метеорологічні умови (антициклональний характер погоди, нічна приземна інверсія, слабкий вітер у приземному шарі та висока температура повітря) зберігатимуться у Києві до 22 червня.​