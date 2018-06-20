Відспівування Івана Драча відбудеться 21 червня у Володимирському соборі

Прощання з українським поетом та громадським діячем Іваном Драчем відбудеться 21 червня, повідомили в його родині.

«Відспівування Івана Драча почнеться у четвер, 21 червня, о 10:30 у Володимирському соборі в Києві, прощання з 10:00», – написала у Facebook його дочка Мар’яна Драч.

Іван Драч помер 19 червня. Керівники української держави висловили співчуття у зв’язку з його смертю.

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Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині. Він був перекладачем, кіносценаристом, драматургом, державним і громадським діячем. Драч – перший голова Народного Руху України (1989), Герой України (2006).