Дніпро: Журналіста не пустили до міськради, бо посвідчення НСЖУ не дає такого права – мерія

У Дніпрі журналісту Сергію Чернявському не дозволили увійти до будівлі мерії, бо посвідчення, яке він показав охороні, не дає такого права. Про це Радіо Свобода у середу повідомили в прес-службі мерії.

За інформацією керівника прес-служби міськради Юлії Вітвицької, посвідчення Національної спілки журналістів України і журналістське посвідчення – це різні документи.

«Національна спілка журналістів України – це неприбуткова громадська організація. Її посвідчення не передбачає право бути присутнім як представник ЗМІ (наголошую –як представник ЗМІ) на засіданнях, в тому числі, міської ради. 171 стаття, яка стосується перешкоджання журналістській діяльності, вступає в силу тоді, коли, наприклад, не пустили журналіста з журналістським посвідченням. Що таке журналістське посвідчення? Має бути печатка видання і підпис керівника видання. Якщо у нього буде журналістське посвідчення – буде інша справа», – сказала Юлія Вітвицька.

У вівторок у Дніпрі журналіст Сергій Чернявський, член ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, заявив, що охорона не дозволила йому пройти в будівлю мерії.

Як розповів Сергій Чернявський Радіо Свобода, інцидент стався, коли він разом з громадськими активістами, батьками й педагогами шкіл естетичного виховання, намагався потрапити на засідання профільної комісії, аби з’ясувати плани мерії щодо реформування закладів. Як зазначив журналіст, попри те, що він показав своє посвідчення члена Національної спілки журналістів України, його не пропустили в будівлю: за його словами, співробітники КП «Муніципальна варта» мотивували свої дії «вказівкою». Журналіст викликав поліцію.

За його словами, він підозрює, що причиною міг стати його коментар щодо фестивалю блогерів і відповідь мера міста Бориса Філатова у Facebook цими вихідними.

У поліції Дніпра Радіо Свобода підтвердили, що виїздили на виклик. Поліцейські взяли заяви та пояснення у свідків.

15 червня у коментарі до запису про зустріч мера з блогерами Чернявський, зокрема, написав: «Тим, хто хоче переїхати до Дніпра, беріть і переїжджайте. Одразу без балаканини про бажання. Я так розумію, що гострих питань не ставили. Соціальна журналістика повз».

У відповідь Філатов заявив: «Чернявський, паскудо, більше ти не зайдеш до мерії».