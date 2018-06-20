СММ ОБСЄ: бойовики біля Горлівки наблизили до лінії розмежування свій блокпост

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомили, що біля окупованої Горлівки у Донецькій області підтримувані Росією бойовики перенесли ближче до лінії розмежування свій блокпост. Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 19 червня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

«17 червня спостерігачі патруля Спеціальної моніторингової місії помітили, що блокпост збройних формувань на північно-західній околиці Горлівки (непідконтрольна урядові України, 39 кілометрів на північний схід від Донецька) був переміщений на 900 метрів на північний захід уздовж автошляху, приблизно на 500 метрів на південний схід від передової позиції збройних формувань», – наголошується у звіті.

Водночас спостерігачі не зафіксували руху транспорту через цей блокпост.

Також спостерігачі ОБСЄ повідомили, що за добу з вечора 18 червня до вечора 19 червня зафіксували 195 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, 185 вибухів проти близько 105)», – йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині, за даними СММ ОБСЄ, вогнева активність була зафіксована в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорська, Пищевика, Світлодарська, Федорівки, Ясинуватої і Кам’янки.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши таку саму кількість вибухів – 10)», – вказано у звіті.

Штаб Операції об’єднаних сил заявляв про 26 випадків порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків упродовж доби 19 червня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.