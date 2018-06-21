Instagram запускає новий сервіс для тривалих відео

Соцмережа компанії Facebook Instagram послаблює свої обмеження на відео, намагаючись переманювати молодих користувачів від YouTube.

Для більшості користувачів збільшується тривалість відеоролика Instagram від однієї хвилини до 10 хвилин, акаунти з великою аудиторією зможуть публікувати відео тривалістю до години.

Відео буде доступне через Instagram або нову програму під назвою IGTV.

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Instagram – соціальна мережа, що базується на обміні фотографіями, дозволяє користувачам робити фотографії, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх. Кількість користувачів соціальної мережі, заснованої у 2010 році, досягла мільярда.