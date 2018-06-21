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21 Червень 2018, Київ 12:37
Новини | Суспільство

На Закарпатті розпочалися зйомки історичного екшена «Захар Беркут» – Держкіно

На Закарпатті у Синевирській Поляні розпочалися зйомки повнометражного історичного екшена «Захар Беркут» режисера Ахтема Сеітаблаєва.

Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, завершити знімальний процес планують наприкінці серпня, а прем’єра стрічки відбудеться у 2019-му році.

У зйомках екшена «Захар Беркут» за мотивами однойменної повісті Івана Франка візьме участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.

Продюсерами фільму з американського боку стануть Джефф Райс, Юрій Карновський і Раджа Коллінз. Водночас за всю творчу і змістову частину «Захара Беркута» відповідатиме українська команда.

Голлівудські партнери забезпечуватимуть комунікацію з міжнародним акторським складом стрічки і допомагатимуть просувати проект на північноамериканському ринку.

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